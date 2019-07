18-jarige uit Oudsbergen steelt tractor onder invloed van drugs MMM

18 juli 2019

17u37 0 Oudsbergen Een 18-jarige is donderdagochtend gearresteerd na een diefstal van een tractor. De jongeman uit Oudsbergen beschikte niet over een geldig rijbewijs en was onder invloed van drank en drugs.

Politie CARMA kreeg donderdagochtend een melding van een gestolen tractor op een boerderij in de Klein Stukkenstraat in Bree. De eigenaar hoorde omstreeks 6 uur in de ochtend zijn tractor vertrekken en sprong in de wagen om er achteraan te rijden. In de Luytenstraat merkte de dief hem op en stopte langs de kant van de weg. Even later kwam de politie ook ter plaatse.

De tiener uit Oudsbergen werd gearresteerd. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs voor het besturen van een tractor en legde ook een positieve speeksel- en ademtest af. Hij had een valse sleutel gebruikt om het voertuig te stelen. De eigenaar werd opnieuw in het bezit gesteld van zijn onbeschadigde tractor.

De jongeman werd donderdag door de politie verhoord en mocht daarna beschikken. De nodige PV’s werden opgesteld. Er volgt later nog een gesprek met het parket met het oog op strafbemiddeling.