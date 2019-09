‘Jaar van het Dialect’ trapt af met... dialectavond BVDH

02 september 2019

10u08 0 Oudsbergen Met de uitverkochte dialectavond deze woensdag in de Dorpermolen gaat in Oudsbergen het ‘Jaar van het Dialect’ van start. Dat gebeurt onder de gepaste noemer ‘Stechele, zeivere, mùule en kalle’. Later dit jaar volgen onder meer het dialectwoordenboek en het ‘Gruut Audsbergs Diktee’.

Het jaar van het dialect is een initiatief van Heemkring De Reengenoten uit Oudsbergen. Zij krijgen ondersteuning van het gemeentebestuur van Oudsbergen en de Vlaamse overheid. Het programma van de dialectavond verzorgen ze in samenwerking met Tejater De Kwibus en een aantal gasten.

Dialectwoordenboek

“Dit najaar verschijnt ook het langverwachte dialectwoordenboek over het ‘Mièvers’ dialect van Jean Bosmans”, vertelt schepen van Cultuur Ilse Wevers (CD&V). Het 1.632 pagina’s tellende boek brengt een verrassend leesbare spelling, is alfabetisch geordend, vaak schertsend, maar vooral heel leerrijk voor de taalliefhebber. Jean stelt zijn werk voor op 4 oktober in ’t Heem.

Ook voor de jeugd

Verder zijn er nog leuke activiteiten, zoals het dictee, een lezing en de Gedichtendag die geheel in het teken van het dialect staat. Ook de Oudsbergse jeugd wordt betrokken in het project. “Van oktober tot november loopt de schoolactiviteit ‘Dingskes in ’n dièske’. De leerlingen verzamelen alledaagse voorwerpen in een doosje, en schrijven de benaming in het dialect op het doosje. Zo kunnen we ons taalkundig erfgoed ook een beetje doorgeven aan de volgende generaties”, vertelt schepen van Kinderen en Jongeren Marco Goossens (CD&V).

Alle info via www.dereengenoten.be