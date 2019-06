"Het is elke dag opnieuw een puzzel" OPENBAAR VERVOER VERRE VAN IDEAAL VOOR PENDELENDE STUDENT Birger Vandael

13 juni 2019

11u28 0 Oudsbergen Stel je voor: je bent student en je hebt jouw leerstof tot in de puntjes onder de knie. Het examen vindt amper twee gemeenten verder plaats, dus het vervoer is een formaliteit. Toch is er door het gure regenweer vertraging en verlies je uiteindelijk veel te veel tijd, waardoor je te laat bent en met een droge nul terug naar huis moet rijden. Het is wellicht de grootste nachtmerrie van een student. Jakke Neyens (19) vroeg dus om extra vroeg langs te komen om een stuk te maken over de pendelende student in de examens.

Heel wat studenten uit de rechterbovenhoek van de provincie kennen het probleem. Ze studeren in de provinciehoofdstad, maar verliezen dagelijks tot twee uur met gewoon op en neer te rijden naar de universiteit of hogeschool. Een rechtstreekse trein is er niet, de busverbindingen zijn evenmin zaligmakend, dus nemen ze uit gebrek aan beter toch maar de auto. Dat levert wel eens een kwade blik op van de prof, omdat de student in kwestie even vertraging had of geen parkeerplaats vond (de wildparkeerders aan PXL zijn er niet zomaar). Maar kunnen ze daar echt iets aan doen?

Veiligheidsmarge

Jakke studeert communicatiemanagement aan de Hogeschool PXL in Diepenbeek. Gisterenmiddag om 13 uur had hij examen, maar hij bouwde voor de zekerheid toch maar een veiligheidsmarge van één uur in. "Doorgaans ga ik met het openbaar vervoer, maar bij examens kies ik voor zekerheid", legt hij uit. "De verbinding is nooit echt optimaal." Gisteren liep het dus vrij vlot voor de 19-jarige Opglabbekenaar, maar dat is tijdens het jaar wel eens anders.

Het is een understatement om te zeggen dat de busverbinding vanuit de rechterbovenhoek naar Hasselt/Diepenbeek niet zo vlot loopt. "Als ik bijvoorbeeld les heb om 9 uur moet ik om 7.40 uur op lijn 8 (Overpelt-Genk) stappen", legt Jakke uit. "Als ik een uur later opstap, ben ik hopeloos te laat. Het gevolg is dus dat ik in Diepenbeek vaak met mijn vingers zit te draaien." Het tweede probleem van die buslijn is het overstappen in Genk. Want inderdaad, de bus rijdt niet rechtstreeks tot de school. "Ik heb doorgaans de keuze tussen lijn 1 of 45. Op de terugweg volg ik hetzelfde traject omgekeerd. Helaas gebeurt het regelmatig dat ik de juiste bus in de verte zie wegrijden en tot een uur moet wachten. Elke dag weer is het een puzzel om op school en terug thuis te geraken."

Tijdverlies

Het probleem van Jakke is er eentje dat bij heel wat studenten leeft. "Een kameraad van mij uit Gruitrode vloekt even hard als ik. Andere vrienden van de Chiro nemen gewoon de wagen omdat ze geen zin hebben om twee uur te verliezen. Soms hebben we les tot 18 uur en dan ben ik pas na 19.30 uur thuis. Voor een les van anderhalf uur ben ik soms twee uur onderweg. Dat is niet logisch, hè."

Eén wens

Wat als Jakke één wens mocht doen? "Dan zou ik toch voor tenminste een rechtstreekse verbinding kiezen. Al besef ik dat dat pure luxe zou zijn. Ik zou al blij zijn als de verbindingen al beter op elkaar zouden aansluiten. Heel veel mensen stappen op lijn 8 juist omdat ze in Genk willen overstappen op Hasselt. In 30 procent van de gevallen rijdt die bus dan net weg..." Als het een troost mag zijn: Jakke zijn examen was gelukkig wel een meevaller.