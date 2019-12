‘Boer en Tuinder’ verraadt zeventiger BVDH

05 december 2019

12u38

Een 76-jarige man uit Oudsbergen moet een geldboete van 2.000 euro betalen nadat hij in mei 2018 allerlei huishoudelijk afval dropte aan een bosweg ter hoogte van de Zalmstraat in Houthalen-Helchteren. Tussen deze voorwerpen bevonden zich onder meer een kassaticket van een fietswinkel, een zak roggenmeel en een tijdschrift ‘Boer en Tuinder’ met de verwijzing naar huisnummer 1. Verder onderzoek leverde op dat er in Opglabbeek slechts twee abonnees zijn op huisnummer 1. Op die manier kon de man aan de feiten worden gelinkt.