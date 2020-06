Zorgparkeren blijft ook in de toekomst bestaan Timmy Van Assche

19 juni 2020

16u45 0 Oudenburg De invoering van het principe van zorgparkeren, begin april ingevoerd, wordt verdergezet. Bewoners kunnen aan de hand van een sticker duidelijk maken dat zorgverstrekkers voor hun oprit, garagepoort of privéparkeerplaats mogen staan om een patiënt te verzorgen.

De duiding komt er na een vraag van raadslid Lies Goemaere (Open Vld). Ze merkt op dat tijdens de lockdown en daaropvolgende maatregelen veel mensen van thuis uit werk(t)en en zorgverleners moeilijker een parkeerplaats vinden dichtbij de woning van hun patiënt. “Zo verliezen ze kostbare tijd die ze aan hun patiënten kunnen besteden”, aldus Goemaere. “Zorgparkeren kan daarbij een oplossing vormen.”

Sinds de invoering hebben 21 inwoners van Oudenburg een zorgparkeersticker aangevraagd en beschikken acht zorgverleners over een zorgkaart.

“Deze cijfers betekenen uiteraard dat aan een bepaalde nood wordt voldaan en dat ook onze inwoners openstaan om bijkomende parkeerruimte voor zorgverleners toe te kennen”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Uit een eerste evaluatie blijkt dan ook dat we het initiatief in de toekomst nog verder kenbaar kunnen maken, bijvoorbeeld via de Eerstelijnszone Houtland & Polder. Ook naar onze inwoners toe kunnen we, na eerder via sociale media en het stadsmagazine, verder communiceren. We willen dit principe op langere termijn verankeren in een reglement, dat we de komende maanden verder zullen uitwerken.”