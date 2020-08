Zorgcoach moet hulp- en dienstverlening nog toegankelijker maken Timmy Van Assche

18u43 0 Oudenburg De stad gaat op zoek naar een zogenaamde ‘zorgcoach’. Zij of hij fungeert als aanspreekpunt voor personen met een zorgnood of een toekomstige zorgnood.

Om tegemoet te komen aan diverse hulpvragen en om kwetsbare inwoners zolang mogelijk in hun huis of vertrouwde omgeving te laten wonen, gaat de zorgcoach samen met mantelzorgers, buren en andere organisaties op zoek naar de juiste hulp en zorg op maat. Via huisbezoeken en gesprekken gaat de zorgcoach sensibiliseren en informeren, maar ook sociale netwerken gaan versterken. “Met deze aanwerving streeft het lokaal bestuur niet alleen naar een toegankelijke hulp- en dienstverlening. Door buurtgericht te gaan werken, kan ook advies geformuleerd worden naar het beleid vanuit de straat, buurt of wijk”, licht schepen van Welzijn Romina Vanhooren (Open Vld) toe. “Om deze doelgroep te bereiken, gaan we op zoek naar een zorgcoach die in onze verschillende wijken aan de slag zal gaan. Door fysiek de baan op te gaan, zijn we ervan overtuigd problemen bij onze inwoners sneller te detecteren. Denk maar aan vereenzaming en zelfredzaamheid, bijvoorbeeld.”

Solliciteren kan tot en met 27 augustus via de stedelijke website www.oudenburg.be.