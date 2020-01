Zorgbib opgestart voor ouderen en minder mobiele inwoners: “Mooi aanbod boeken, strips, cd’s en dvd’s” Timmy Van Assche

06 januari 2020

20u23 0 Oudenburg Het stadsbestuur en de lokale afdeling van het Rode Kruis starten met een zogenaamde ‘Zorgbib’. Er werd een ruim aanbod samengesteld van zowat 400 (luister)boeken, cd’s en dvd’s gericht op minder mobiele en oudere inwoners.

Voor wie bijvoorbeeld wegens ziekte het huis niet meer kan verlaten, slechtziend is of kampt met (beginnende) dementie is het soms moeilijk om een deugddoende ontspanning te vinden. Met de Zorgbib willen zowel het Rode Kruis van Oudenburg als het stadsbestuur daar iets aan doen. “De Zorgbib werkt als een gewone bibliotheek waar je materialen kan ontlenen en richt zich vooral op zorgbehoevende personen en hun dichte omgeving. Het spreekt voor zich dat dit nieuwe aanbod een mooie aanvulling is op de bestaande bibliotheekwerking”, stelt cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA).

Patrick Vandenbroele, voorzitter van het lokale Rode Kruis, legt uit. “Elke woensdag van 14 tot 16 uur kunnen inwoners in het lokaal dienstencentrum Biezenbilk, in de Ettelgemsestraat 24, terecht voor een mooi aanbod aan boeken, strips, cd’s en dvd’s. Daarbij ligt de focus ook op literatuur met extra grote letters of luisterboeken, ook bekend onder de naam Daisy-boeken. Ook hebben we een box met geuren, die als reminiscentiemateriaal kan dienen om herinneringen te prikkelen bij personen die kampen met dementie. Onze collectie zal geregeld worden vernieuwd. We kunnen daarvoor putten uit de centrale bibliotheek van het Rode Kruis Vlaanderen, die in totaal 60.000 titels telt. Misschien kunnen we de Zorgbib later nog uitbreiden met bijvoorbeeld een mobiele werking in het naburige woonzorgcentrum of bij mensen thuis." De Zorgbib is geheel gratis.

Schepen Romina Vanhooren (Open Vld), bevoegd voor seniorenbeleid, besluit. “Ook de aangepaste materialen voor activiteitenbegeleiding bij ouderen en personen met dementie zijn zeker het benadrukken waard. We zijn het Rode Kruis Oudenburg dankbaar voor deze mooie samenwerking die we op poten kunnen zetten. De Zorgbib steunt volledig op de werking van een aantal vrijwilligers. We kunnen op die manier in onze stad een mooi aanbod creëren voor zorgbehoevende inwoners van onze stad.”