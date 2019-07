Zomervakantie vol activiteiten voor Oudenburgse kinderen en jongeren Timmy Van Assche

03 juli 2019

15u46 0 Oudenburg De Oudenburgse stadsdiensten maken deze zomermaanden actief werk van een uitgebreid aanbod aan kinder- en jongerenactiviteiten. Dat resulteerde in een overzichtelijke vakantiefolder met daarin het uitgebreide activiteitenaanbod. Het is alvast duidelijk: de Oudenburgse jongeren zullen zich niet vervelen tijdens de zomermaanden.

“We hebben afgelopen weken voor een mooi programma gezorgd”, zegt jeugdschepen Romina Vanhooren (Open Vld). “De Oudenburgse jeugd kan daardoor in juli en augustus rekenen op heel wat activiteiten in eigen stad. Traditioneel opent de speelpleinwerking De Tunne in juli en augustus haar deuren voor alle kinderen van 4 tot en met 15 jaar. Inschrijven op voorhand is niet verplicht. Ook de Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker voorziet opnieuw heel wat ontspanning en plezier. Inschrijven hiervoor gebeurt online. Wie een geldig inschrijvingsdossier heeft, zal een link ontvangen en kan zijn of haar kind(eren) zo inschrijven. De wachtrijen aan het gebouw zelf worden op die manier vermeden.” Ook de jongerenwerking SWAP voorziet wekelijks voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar een leuke activiteit. Zo wordt onder meer een daguitstap naar Walibi en naar de bowling georganiseerd.

Film

Elke derde vrijdag van de maand staan er ook twee recente filmtoppers op het programma: ‘Aquaman’ op 19 juli en ‘The Nutcracker and the Four Realms’ op 16 augustus. Voor 2 euro geniet je van een gezellig avondje uit in eigen stad.

Sport

“Vanuit de sportdienst worden in juli en augustus ook heel wat sportkampen georganiseerd. Jongeren doen bewegen, ook tijdens de zomermaanden, blijft onze ambitie", pikt sportschepen Ulrike Vanhessche (sp.a) in. “We doen dit op een toffe en speelse manier zodat iedereen een leuk kamp beleeft.” Tot slot wordt ook voor jongeren met een beperking in samenwerking met vzw Dyade een aanbod voorzien. “Oudenburgse jongeren vanaf 13 tot en met 25 jaar met een beperking kunnen gedurende vier weken terecht bij vzw Dyade in Oostende. Het is een gevarieerd en uitdagend aanbod waarbij het vertrek- en aankomstpunt telkens Duin & Zee is. We zijn tevreden dat vzw Dyade ook Oudenburgse jongeren hierin kansen biedt. Komende jaren willen we met de omliggende steden & gemeenten onderzoeken of ook een samenwerking voor jongere kinderen met een beperking mogelijk is”, besluit Vanhooren. Alle info: www.oudenburg.be.