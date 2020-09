Zomerse actie bij handelaars levert minstens 37.700 euro op Timmy Van Assche

23 september 2020

20u10 0 Oudenburg De eerder opgezette actie ‘De handelaars zomeren’ blijkt een groot succes. Zo raakte bekend dat maar liefst 377 volle stempelkaarten werden ingediend, goed voor 37.700 euro.

Het principe van de actie was simpel: koop voor minstens 10 euro bij een handelaar en krijg één stempel op je spaarkaart. Bij een volle kaart met tien stempels van verschillende winkeliers kon je kans maken op een geschenktas. Blijkbaar vonden heel wat inwoners de moeite om aan de actie deel te nemen, want de volle ingediende kaarten alleen al waren goed voor in totaal 37.700 euro die bij lokale handelaars werd gespendeerd. “En dan tellen we de onvolledige, niet volle kaarten er nog niet eens bij”, weet schepen van Lokale Economie Stijn Jonckheere (N-VA).

“Door de coronacrisis hebben onze handelaars het de voorbije maanden niet gemakkelijk gehad. We wilden hen een hart onder de riem steken en hebben daarom de stempelactie op poten gezet. De handelaars zelf reageerden heel positief en 69 van hen deden uiteindelijk mee met de actie. Een waar succes dus”, zegt schepen Jonckheere.

Voor de volledigheid: Els Lemeire, Liliane Becu, Colette Vanhee, Marcel De Soete, Lindsey Schaep, Geert Lesaffre, Marleen Vanmassenhove, Frank Soete, Sybille Arix en Vera Hanseeuw winnen een geschenktas ter waarde van 100 euro. Ze worden persoonlijk verwittigd om hun prijs in het stadhuis op te halen.