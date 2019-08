Zomercollectief van Mia Moreaux en Roger Vanhee al aan 18de editie toe Timmy Van Assche

02 augustus 2019

11u06 0 Oudenburg Al voor de achttiende keer organiseren kunstenaars Mia Moreaux en Roger Vanhee hun zomercollectief met de recente werken van vier hedendaagse kunstenaars. Dit jaar kan je sculpturaal werk van Dirk De Keyzer, Fred Maës, Pieter Baes en natuurlijk de beelden en schilderijen van Mia Moreaux zelf ontdekken.

“De monumentaliteit in mijn werk dank ik aan mijn geboortegrond, de Opex (Oostende, red.)”, laat Moreaux optekenen. “De zee, IJsland en de verhalen van de vissers blijven mijn inspiratiebron. Ik vraag mij af: hoe stel je energie voor, hoe de wind, hoe de stilte, de helderheid, het licht?” De sculpturen van Dirk De Keyzer zijn op hun beurt verrassend en steeds herkenbaar, maar ze hebben iets onverwachts. “Het werk van Fred Maës is onvatbaar en steeds verbazend voor de kijker”, vervolgt Moreaux. “De werken die hij hier tentoonstelt zijn naar mijn gevoel zeer landschappelijk.” Pieter Baes overstijgt de keramiek. “Niet alleen door zijn aparte vormgeving, maar ook door de vele verhalen, schrifturen die hij in zijn potsculpturen graveert.” Tot slot is er ook nog het werk van Eric Petit, fotograaf en beeldhouwer. Hij leerde de stiel van Moreaux zelf. Het zomercollectief loopt nog tot en met 25 augustus en is elke zaterdag en zondag van 13.30 tot 19 uur te bezoeken in de Eernegemsestraat 120 in Westkerke.