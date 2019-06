Zo wil het stadsbestuur hardnekkig onkruid definitief uitroeien Timmy Van Assche

17 juni 2019

15u52 0 Oudenburg Het stadsbestuur van Oudenburg lijkt een plan klaar te hebben om het hardnekkige onkruid op verschillende plaatsen definitief onder controle te krijgen.

Het onderhoud van openbare plaatsen was een thema bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Het stadsbestuur heeft nu een plan uitgedokterd waarmee het korte metten wil maken met onkruid. Zo zijn er verschillende plaatsen in de stad waar onkruid hardnekkig blijft terugkeren. “We hebben het Oudenburgse grondgebied opgedeeld in zes zones: drie in de stad en één voor deelgemeentes Westkerke, Ettelgem en Roksem. De bedoeling is dat we per zone twee medewerkers van onze groendienst als verantwoordelijke zullen aanduiden. We delen aan de inwoners mee wie de verantwoordelijken zijn, zodat er snel en direct een melding kan worden gemaakt van waar er zich een probleem stelt. Zo vergroten we de betrokkenheid”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). De stad zal daarom het aantal medewerkers bij haar groendienst optrekken van negen op vandaag naar elf en vervolgens twaalf personeelsleden. In juli en augustus zullen bovendien telkens drie jobstudenten worden ingeschakeld.

Nieuwe machine

Speelpleintjes zijn een aandachtspunt, maar ook de Zandvoordsestraat gaat gebukt onder het onkruid. Vooral in de goten groeit het tientallen centimeters hoog, ondanks de inspanningen van de groendienst. “De afgelopen weken hebben we verschillende firma‘s gecontacteerd en gevraagd naar verschillende milieuvriendelijke mogelijkheden om onkruid aan te pakken”, vervolg Dumarey. “Er werden enkele machines met stalen borstels voorgesteld die onkruid in bermen, op voetpaden en in goten snel en efficiënt moeten verwijderen. Op dinsdag 25 juni wordt een eerste machine getest in de Zandvoordsestraat, tussen de Bredevoorde en Zandvoordebrug bij het tankstation. Hopelijk kan deze machine voor een ommekeer zorgen.” De machine kost evenwel zo’n 30.000 euro. Alvorens de stad de onkruidverwijderaar wil aankopen, willen ze de machine eerst aan het werk zien. De stad zal ook experimenteren met biologisch afbreekbare en natuurvriendelijke producten.