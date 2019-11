Zie ginds komt de stoomboot: komende zondag wordt intrede van Sinterklaas gevierd met grote show Timmy Van Assche

11 november 2019

14u45 0 Oudenburg Op zondag 17 november komt Sinterklaas weer per schip naar Oudenburg om alles goed voor te bereiden voor pakjesavond. Kom de Sint en zijn Pieten verwelkomen om 13.30 uur aan de Geneverpiete, bij de aanlegsteiger in de Stationsstraat.

Na de verwelkoming gaan de Sint en zijn pieten in stoet verder richting sporthal Ter Beke voor ‘De Grote Sinterklaasshow’ met een leuk verhaal waarin zang en dans centraal staan. “De kinderen kunnen achteraf nog genieten van een eigen momentje bij de Sint om hun tekening af te geven en een foto of selfie te nemen met Sinterklaas en zijn Pieten”, geeft jeugdschepen Romina Vanhooren (Open Vld) mee. “Elk kind gaat ook met een pakje naar huis. Het Sinterklaasfeest is een gezamenlijke organisatie van de jeugdraad en de stadsdiensten.” Kinderen betalen 3 euro, begeleidende volwassenen moeten niet betalen. Vooraf inschrijven is niet nodig. De deuren van de sporthal worden pas vanaf 14 uur geopend, een half uur later start de show.