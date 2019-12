Zes bestuurders onder invloed tijdens grote controle in Westkerke Bart Boterman

08 december 2019

11u26 2 Oudenburg De politie Kouter hield zaterdagavond enkele uren lang alcoholcontroles langs de Gistelsesteenweg in Westkerke, ter hoogte van het marktplein. Zes bestuurders werden betrapt op overmatig alcoholgebruik achter het stuur.

Zo’n zeven combi’s stonden klaar in Westkerke om het verkeer uit beide richtingen te controleren, tussen 20 uur en middernacht. De actie kadert in het ‘Provinciaal weekend zonder alcohol achter het stuur’. Een bestuurder (34) uit Ichtegem zag zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken door het parket vanwege het hoge promillage. De man zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Drie andere bestuurders moesten hun rijbewijs voor 3 uur afgeven, twee anderen voor 6 uur. Zij krijgen een minnelijke schikking of eveneens een dagvaarding voor de politierechter.