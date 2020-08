Zandvoordsestraat komt open te liggen door werken aan de ondergrondse nutsleidingen Timmy Van Assche

15 augustus 2020

11u02 0 Oudenburg Vanaf dinsdag 18 augustus zullen de ondergrondse nutsleidingen vernieuwd worden in de Zandvoordsestraat. De werken zullen vermoedelijk tot eind november duren.

De werken kaderen in de voorbereiding op het grote rioleringsproject Geneverpiete, dat loopt van de Geneverpiete langs de Vaartstraat, Zandvoordsestraat, Vanderheydestraat naar de Kasteeldreef. De uitvoerende aannemer is de firma Lamote, de werken gebeuren in opdracht van nutsmaatschappij Fluvius.

Voor de eerste fase wordt de Zandvoordsestraat afgesloten tussen de Keiweg en de Vanderheydestraat. Enkel plaatselijk verkeer zal mogelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de Vissersstraat. “De Zandvoordebrug wordt voor alle duidelijkheid niet onderbroken en is dus vrij te gebruiken”, geeft het stadsbestuur mee.

De bussen van De Lijn moeten een omleiding volgen. Door de werken worden de bushaltes ‘Zandvoordebrug’ en ‘Stadhuis’ tijdelijk niet bediend. Er zijn tijdelijke stops voorzien aan de Zandvoordsestraat ter hoogte van de brug en in de Marktstraat.

Inwoners die meer info willen of klachten hebben tijdens de uitvoering van de werken, kunnen terecht bij de firma Lamote op het nummer 050/35.41.22.