Woonzorgcentrum Riethove verwelkomt zorgrobot James: “Mooie aanvulling op gesprekken via Skype”



Timmy Van Assche

26 maart 2020

14u45 2 Oudenburg De firma ZoraBots uit Oostende, wereldwijde marktleider in humanoïde robotica, geeft een zorgrobot James in bruikleen aan woonzorgcentrum Riethove. Vanaf begin april zal James niet alleen voor ontspanning zorgen voor de bewoners, maar zal hij ook het personeel wat ontlasten van de dagdagelijkse taken.

Het Oostendse bedrijf kondigde recent aan al zijn zorgrobots James in België beschikbaar te willen stellen aan woonzorgcentra. Tijdens de coronacrisis gelden strenge maatregelen met onder andere een bezoekersverbod in de woonzorgcentra. De robot werd persoonlijk afgehaald door Oudenburgs burgemeester Anthony Burgemeester (Open Vld). “De verspreiding van het coronavirus raakt de hele maatschappij, alle sectoren en alle generaties. Voor de senioren zijn de gevolgen aanzienlijk. Sociaal contact en ondersteuning zijn nu van essentieel belang. We ondernemen alles om dat gevoel van eenzaamheid tegen te gaan. We danken dan ook de firma ZoraBots om in deze uitzonderlijke tijden de robots gratis ter beschikking te stellen, ook voor Oudenburg”, zegt Dumarey.

Liedjes zingen

“We zijn trots en tevreden dat we ook voor WZC Riethove in Oudenburg een gratis zorgrobot James ter beschikking krijgen. Het gaat om een mobiele robot die zich autonoom van kamer tot kamer kan verplaatsen”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Met de hulp van een professionele zorgverlener van de afdeling kan iedere bewoner onder andere zo van zijn naasten een telefoonoproep ontvangen, al dan niet met beeld.” Maar James kan nog veel meer. “Zo kan de robot ook liedjes uit de tijd van toen afspelen, geheugenspelletjes spelen, de vloer vegen en alarmeren wanneer er zich een zorgwekkende situatie voordoet”, vult de burgemeester verder aan. “De zorgrobot wordt de komende dagen geïnstalleerd om zo snel mogelijk operationeel te zijn in Riethove. Begin volgende week staat er alvast een training gepland voor het personeel om ten volle van alle opties van James gebruik te kunnen maken. Ook hierbij houden we rekening met de coronamaatregelen en gebeurt deze opleiding via Skype.”

Contact

Naast de Skype-gesprekken tussen bewoners en hun familie, gaat de stad nu dus nog een stapje verder. “In tegenstelling tot tablets en smartphones is de robot James mobiel en werkt hij op stemgeluid. Op die manier blijven een vorm van contact en een sociale band bestaan die van essentieel belang zijn. We zijn blij de robot te mogen uittesten en hopen dat dit voor heel wat mensen een oplossing biedt om nog actiever in contact te blijven met hun familie of vrienden”, besluit Vanhooren.