Woonzorgcentrum Riethove laat weer kamerbezoek toe. “De gunstige lokale cijfers laten opnieuw meer sociaal contact toe” Leen Belpaeme

03 september 2020

09u49 1 Oudenburg Vanaf deze week is er opnieuw beperkt kamerbezoek mogelijk in Woonzorgcentrum Riethove. Iedere bewoner mag wekelijks 1 vaste bezoeker ontvangen. “Tot op heden kenden we in WZC Riethove gelukkig nog geen enkele besmetting met het coronavirus. In deze fase vinden we het opnieuw verantwoord om beperkt kamerbezoek mogelijk te maken.”

Begin juli werd in woonzorgcentrum Riethove even weer kamerbezoek toegelaten maar een tweede golf maakte hier na twee weken weer een eind aan. Op basis van de gunstige lokale cijfers werd besloten om vanaf deze week opnieuw meer sociaal contact toe te laten. “Bewoners kunnen vanaf nu per week 1 vaste bezoeker op de kamer ontvangen. Verder kan de bewoner nog steeds éénmaal per week 2 bezoekers ontvangen in het cafetaria. Om praktische redenen kan dit enkel op afspraak. Omdat buitenbezoek aangeraden wordt, is het ook mogelijk om een wandeling te maken tijdens het bezoekuur”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld).

Ondertussen blijven alle voorzorgsmaatregelen gelden. Zo dient elke bezoeker zich aan te melden, extra aandacht te besteden aan handhygiëne en social distancing en wordt een mondneusmasker gedragen gedurende het ganse bezoek in het woonzorgcentrum. “Het woonzorgcentrum heeft ondertussen ook een draaiboek klaar waarin vijf verschillende situaties beschreven zijn met een aparte bezoekregeling. Op basis van de evolutie van de lokale en nationale coronacijfers zal telkens geschakeld worden naar een aangepaste bezoekregeling. Zo proberen we het veilig te houden zonder het mentale welzijn van de bewoner uit het oog te verliezen”, besluit Vanhooren.

Voor meer informatie of een afspraak kan je terecht bij het onthaal op het nummer 059/34 02 30 en dit op weekdagen tussen 9.30 en 11.30 uur.