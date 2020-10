Wonen in Huis Blauwtjes, met knipoog naar lokaal café: “Fier dat onze ouders zo geëerd worden” Timmy Van Assche

17u44 0 Oudenburg In de Dorpsstraat in Ettelgem is het WoonWel-project Huis Blauwtjes officieel geopend. Waar die naam vandaan komt? De woonsten ligt op de site van het vroegere café Sint-Elooi van de familie De Blauwe. “Dit is een mooie erkenning van het levenswerk van onze ouders”, zegt Ivan en Gernand De Blauwe.

“Het gaat om zes sociale huurappartementen en één huurhuis. Om het gebouw een toepasselijke naam te geven, kregen de Ettelgemnaren inspraak en werd een oproep gelanceerd. ‘Huis Blauwtjes’ werd het resultaat en vormt een duidelijke link naar het bekende café op de site”, zegt WoonWel-voorzitter Romina Vanhooren.

Na de aankoop van de site in 2016 door sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel konden de werken eind 2018 aanvatten. De voormalige eigenaars wilden op de site oorspronkelijk ‘Residentie Ensor’ creëren. Om een logischere link naar Ettelgem te leggen, werd een publieksbevraging gelanceerd. “Voor de Ettelgemnaar is het vroegere café Sint-Elooi vooral gekend als ‘Blauwtjes’, verwijzende naar onze ouders. We zijn fier en tevreden dat er ook in de toekomst een mooie erkenning en link is naar hun levenswerk. We wensen de toekomstige huurders dan ook van harte welkom in Ettelgem", geven Ivan en Gernand De Blauwe mee.

Afgelopen zomer konden de eerste huurders hun intrek nemen in het pand. WoonWel werkte hiervoor samen met aannemer Siemens en Architectenburo Berkein. “Zowel de appartementen als de woningen bevatten alle nodige comfort. Achteraan de site zijn er ook open standplaatsen en individuele bergingen”, aldus Vanhooren.