Witte vlaggen steken zorgsector hart onder de riem Timmy Van Assche

10 april 2020

15u59 0 Oudenburg Op verschillende plaatsen in de stad wapperen witte vlaggen. Hiermee wil Oudenburg de zorgsector extra steunen.

De stadhuis, het Romeins Archeologisch Museum, de kerk van Roksem, het centrum van Ettelgem: het zijn maar enkele van de locaties waar tegenwoordig een witte vlag hoog in de lucht hangt te wapperen. Het doel? “Het stadsbestuur liet in totaal vijftien witte vlaggen in alle vier de Oudenburgse deelgemeenten ophangen in deze coronaperiode”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Hiermee willen we de verbondenheid van de inwoners in deze bizarre tijden benadrukken en dankbaarheid tonen voor de zorg voor elkaar. (Ver)zorgend personeel , mantelzorgers en vrijwilligers geven het beste van zichzelf en we dragen hen dan ook een warm hart toe.”