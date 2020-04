Wilgenhutje op speelplein wellicht in brand gestoken, stadsdiensten voorkomen erger Bart Boterman

28 april 2020

09u10 4 Oudenburg In de Bekestraat in Oudenburg woedde dinsdagmorgen een brand aan een wilgenhutje op het terrein van speelpleinwerking De Tunne.

Het was een voorbijganger die rond 7.50 uur het vuur en de rook opmerkte. Een kant van het wilgenhutje stond al in brand. “Dankzij snelle interventie van onze stadsdiensten konden we erger voorkomen”, zegt Gino Dumon (sp.a), de Oudenburgse schepen van Sport. Men gaat ervan uit dat het vuur werd aangestoken. “Indien er iemand iets heeft gezien of een tip heeft, gelieve de Lokale Politie Kouter te contacteren op het nummer 059/33.96.60", voegt de schepen toe.