Wil je kennismaken met kundalini-yoga? “Iedereen kan het overal toepassen” Timmy Van Assche

13 juni 2019

17u48 2 Oudenburg Yogalerares Liselotte Dereeper geeft les in de ‘yogavorm voor het huishouden’ of kundalini-yoga. Dat is een oude, maar weinig beoefende yogavorm. Van ademhalingsoefeningen tot denkwijzes: iedereen kan volgens Liselotte deelnemen. “In Oudenburg heb je een mooie yoga community”, vertelt ze.

“Yoga kan je de dag van vandaag niet meer wegdenken”, begint Dereeper. “Overal zie je flyers voor yogalessen, er is veel media-aandacht, veel mooie yogalocaties openen de deuren en iedereen kent wel iemand die aan yoga doet of probeert het zelf eens. Vroeger deed ik vooral actieve sporten om in vorm te blijven en om mijn energie kwijt te raken. Maar ik kreeg overal pijn, door de combinatie van werk, sport en stress niet onder ogen te (willen) zien. Omdat ik nogal nieuwsgierig ben en de combinatie wellness, schoonheid en yoga mij wel aantrok, nam ik deel aan een workshop ‘kundalini-yoga’. Ik wist echter niet wat te verwachten, maar was onmiddellijk verkocht. Ondertussen geef ik al drie jaar les aan een mooie groep die elke week minstens één keer samenkomt. Ik wil de essentie van yoga bewaken: het gaat om de verbinding tussen lichaam en geest, ademhaling en het hart.”

Overal

“Kundalini-yoga is een ‘yogavorm voor het huishouden’”, vertelt Liselotte verder. “Dat wil zeggen dat iedereen altijd en overal deze yoga kan toepassen. Je hoeft daarvoor niet op een matje te zitten. Ademhalingsoefeningen om je lichaam te zuiveren kan je doen terwijl je in de file staat of denkwijzes om naar terug te keren terwijl je met je partner een zware kast de trap op draagt. We hebben vooral aandacht voor een sterk zenuwstelsel, wat ervoor zorgt dat je leert vol te houden wanneer het moeilijk wordt, en dat je altijd kan opnieuw beginnen wanneer je jezelf eens toelaat om te rusten.”

“Puurheid”

Om het brede publiek met yoga te laten kennismaken, organiseert Liselotte de komende tijd verschillende sessies. “Ervaring is niet nodig. Nieuwe mensen geef ik altijd de raad om een les of drie te nemen alvorens te beslissen of ze ermee doorgaan of niet - de lessen zijn ook heel variabel. In het begin doen wij een beetje vreemd”, lacht Liselotte. “Mantras chanten (zingen, red.), witte kledij, speciale ademhalingen. Maar het geeft geen zin om de yoga anders te brengen dan dat die ons werd aangeleerd. Anders verlies je heel veel en de mensen willen authenticiteit en puurheid. Ik ben blij met de mooie Oudenburgse yoga community”, gaat Liselotte door. “De motivatie in de groep is een voorbeeld. We doen meditaties, mantras, ademhalingsoefeningen en lichaamshoudingen. Maar ook al lig je de hele les te soezen, toch ervaar je de groepsvibraties.”

Volle maan

“Bij volle maan doen we een meditatiecirkel onder het licht van de volle maan, zoals op dinsdag 18 juni. In mijn yogaruimte in de Ettelgemstraat 9 richt ik regelmatig andere yoga-evenementen in. Nu zondag organiseer ik samen met Kundalini-collega Rim Bahri een dag waar alle tools uit de kast komen: vroeg opstaan, mediteren bij het ochtendgloren, lichaamsbeweging, chanten, een gezonde lunch, dansen, ontspannen en de gong ervaren. Kortom: we dompelen iedereen onder in de kundalini-wereld op een mooie rustige locatie in Tielt.” Vanaf het nieuwe schooljaar in september is er ook yoga voor kinderen. Alle info: www.yogini-lilo.be of liselotte.dereeper@gmail.com.