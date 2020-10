Wil iemand een lapje landbouwgrond? Stad stelt vijf percelen ter beschikking Timmy Van Assche

01 oktober 2020

17u40 0 Oudenburg Het stadsbestuur wil vijf percelen bouw- en weiland in gebruik geven voor landbouw, in afwachting van de definitieve bestemming van de gronden.

Het gaat om percelen langs de Zeeweg nabij de snelwegbrug in Roksem en domein de Kluiten. De stad wil op termijn voor de gronden een nieuw gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen met het oog op zachte recreatie. Maar in de tussentijd worden de gronden aangeboden voor landbouwactiviteiten. De percelen hebben een oppervlakte van tussen de 2.700 en 30.000 vierkante meter. “We stellen de gronden ter beschikking met een gebruiksovereenkomst die jaarlijks opzegbaar is”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld), bevoegd voor landbouw. “In de selectie met de kandidaten zullen we steeds kiezen voor het meest duurzame landbouwverhaal. Hierbij zal rekening gehouden worden met het type gewas en de manier waarop aan landbouw wordt gedaan.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via secretariaat@oudenburg.be of 059/56.84.20 en dit voor 30 oktober.