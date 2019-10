Wie wordt ambassadeur van campagne ‘Ik koop lokaal’? Handelaars kunnen zich nu inschrijven Timmy Van Assche

18 oktober 2019

17u58 1 Oudenburg In het kader van een nieuwe campagne is de zoektocht gestart naar ambassadeurs van de lokale detailhandel. Plaatselijke handelaars kunnen zich daarbij inschrijven om kwaliteit, vakkennis en service in de kijker te zetten.

Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers: dat is de bedoeling van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkel van hier’. De campagne werd uitgewerkt in het kader van het project KI:SS West - voluit Kernversterking door Innovatie: Samen Sterk - met Europese en provinciale steun. De actie wil de detailhandelaars een hart onder de riem steken. “Plaatselijke handelaars staan altijd klaar voor hun klanten en geven zuurstof aan de stadskern. Daarom verdienen ze een duwtje in de rug”, stelt schepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Handelaars die trots zijn op hun kwalitatieve producten, vakkennis en persoonlijke service, en die het gezicht van de campagne willen worden, kunnen zich inschrijven via www.ikkooplokaal.be tot 31 oktober.”

Campagneweek

Tijdens de campagneperiode vanaf 22 november tot en met 10 januari 2020 kan het grote publiek stemmen op hun favoriete handelaar. Zo zullen uiteindelijk vijftig ambassadeurs - één per deelnemende stad of gemeente - uitverkoren worden. Diegene met de meeste stemmen, wint. “Een professionele jury zal alle gekozen ambassadeurs beoordelen en een ultieme laureaat, de provinciale ambassadeur, selecteren op 23 januari”, vervolgt de schepen. “Door mee te doen met deze communicatie-actie willen we de lokale handelaren een gezicht geven en onze inwoners bewust maken van het belang van lokaal te kopen. Ik ben heel benieuwd wie er als ambassadeur van de stad Oudenburg uit de bus zal komen.”