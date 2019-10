Wie wil Paige (4) helpen? “Dure operatie bepaalt de toekomst van onze dochter” Leen Belpaeme

04 oktober 2019

17u11 6 Oudenburg Ook Sylvia Merchie en James Heye uit Ettelgem stuurden een sms voor Pia, al moeten ze tegen februari zelf 70.000 euro op tafel leggen voor een belangrijke operatie voor hun 4-jarig dochtertje Paige. Ze heeft een complexe vorm van epilepsie. Zonder operatie is de kans groot dat ze motorisch en mentaal een handicap zal ontwikkelen. “We willen alles doen om onze dochter een mooie toekomst te schenken, zonder handicap.”

Paige heeft in september haar vierde verjaardag gevierd. Al tijdens haar eerste levensjaar merkt de omgeving van Sylvia en James dingen op die anders zijn aan Paige, maar de dokters zien geen problemen en alle tests zijn goed. In januari 2018 krijgt het meisje echter stuiptrekkingen. Lange tijd wordt er vergeefs gezocht naar de juiste medicatie tot ze begin dit jaar naar het ziekenhuis in Leuven trekken. “Daar kregen we te horen dat er een verkeerde diagnose werd gesteld. Paige heeft een complexe vorm van epilepsie die moeilijk te behandelen is met medicatie. Als er niet ingegrepen wordt dan ze zowel motorisch als mentaal een handicap ontwikkelen. Er waren meerdere opties, maar we gaan nu voor een operatie waarbij Paige een implantaat krijgt onder haar linker sleutelbeen. Die zal een impulsen geven om de epileptische aanvallen onder controle te krijgen. Het zal weliswaar nooit helemaal weg zijn. Haar levenskwaliteit zou wel 80 procent verbeteren. Paige zal de jongste zijn die zo’n implantaat krijgt.” De operatie werd al goedgekeurd maar Sylvia en james moeten 10 procent van de kosten zelf betalen. “Dat lijkt niet veel, maar tien procent van 700.000 euro is nog altijd veel geld.”

Voor Sylvia Merchie was het niet gemakkelijk om met haar verhaal naar buiten te komen. “Als trotse moeder wil je gewoon zelf voor je dochter kunnen zorgen, ook financieel. Het waren vrienden en familie die ons overtuigden om toch iets op poten te zetten. Wij zijn bereid om een lening aan te gaan om onze dochter alle kansen te geven in het leven, maar de kosten blijven weliswaar oplopen. Momenteel hebben we al zo’n 20.000 euro betaald voor alle ziekenhuisopnames en kosten voor medicatie.”

Het koppel zelf wil eigenlijk niet in de kijker staan. “Vrienden en familie boden spontaan hun hulp aan. We hebben immers elk nog twee kinderen uit een vorige relatie. We moeten ook aan hun toekomst denken.” Zo werd een onder meer wafelverkoop op poten gezet. Op 24 november volgt ook een benefiet in Basisschool De Klimop in Gistel. We merken wel dat heel wat mensen in onze omgeving willen helpen. De actie loopt al in de school van Paige in Gistel, maar ook in het KTA en de creche. De wafels zelf worden gesponsord waardoor alle winst rechtstreeks naar Paige gaat. We hebben ook een rekeningnummer geopend op haar naam.”

De operatie is nog maar het begin. “De mutualiteit wil de ziekenhuiskosten van Paige niet bekostigen. Ook haar medicatiekosten lopen hoog op. Zo moet ze een medicatie innemen van 94 euro en die is om de twee weken op. De medicatie werkt goed voor haar, maar is niet meer erkend in België waardoor we geen terugbetaling krijgen. Als je naar het verhaal van Pia kijkt dan merk je toch dat onze ziekteverzekering nog niet perfect is. Je betaalt een verzekering, maar als het zover is dat je hulp nodig hebt dan merk je dat veel gezinnen met de rug tegen de muur komen te staan. We zijn alvast dankbaar dat onze vrienden en familie ons willen steunen.”

Alle informatie over de actie kan je vinden via https://www.facebook.com/Steun-onze-prinses-Paige-114397526630183/. Steunen kan via BE53001866372653. Een pakje wafels kost 5 euro.