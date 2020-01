Wie sterke band heeft met de stad, krijgt voorrang bij toewijzing van sociale woning Timmy Van Assche

08 januari 2020

16u48 0 Oudenburg De Oudenburgse gemeenteraad keurde een nieuw toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen goed. Dat reglement zal mensen die bijvoorbeeld in Oudenburg zijn opgegroeid of lange tijd in de stad hebben gewoond, meer voorrang geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen of - appartementen.

De komende jaren staan heel wat sociale woonprojecten op de planning: tussen de 250 en 300 nieuwe woningen in alle deelgemeenten zijn in de maak. In Oudenburg zijn sociale huisvestingsmaatschappijen WoonWel en De Mandel actief, naast de sociale woondienst Jogi. “Er zijn heel wat Oudenburgnaars die al jarenlang op de wachtlijst staan en die een sterke lokale binding hebben met onze stad. Met de nieuwe toewijzingsregels willen we hen voorrang geven bij de toewijzing”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld), die het initiatief nam voor de nieuwe regels. “Momenteel bestaat er al een regel die voorrang geeft aan kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn geweest van de stad waar de woning is gelegen. De voorrangsregeling wordt nu nog verder uitgediept. Mensen die ofwel ooit vijftien jaar, tien jaar of drie jaar in Oudenburg hebben gewoond, zullen voorrang krijgen. Zo kunnen we mensen die hier wonen en/of opgegroeid zijn of lang gewoond hebben en een band gecreëerd hebben met de stad, de kans geven om in Oudenburg te kunnen blijven wonen of terug te kunnen komen in hun vertrouwde omgeving.”

Doelgroepenplan

Naast de lokale bindingsregels bevat het toewijzingsreglement ook een doelgroepenplan. Hiermee wil de stad wonen op maat aanbieden aan kwetsbare doelgroepen, namelijk 65-plussers en personen met autisme en/of een mentale beperking. “Om iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen in onze stad te bieden, zal uiteraard slechts een klein deel van het patrimonium voorbehouden worden voor deze doelgroepen”, zegt Vanhooren. “Het betreft momenteel vijf appartementen op de molensite Acke voor de doelgroep personen met een mentale beperking en/ of autisme en 21 voor senioren, hoofdzakelijk in de Bellerochelaan.” Naar verwachting halfweg dit jaar treden de regels daadwerkelijk in werking.