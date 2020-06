Wie stek voor zomerkampen aanbiedt, krijgt van stad Oudenburg extra steun Timmy Van Assche

10 juni 2020

20u57 0 Oudenburg Wie in Oudenburg aan jongeren een plaats voor een zomerkamp aanbiedt, zal van de stad hiervoor extra steun krijgen.

De website van SOS Zomerkamp, www.soszomerkamp.be, werd vorig jaar gelanceerd door toenmalig minister van Jeugd Sven Gatz (Open Vld) naar aanleiding van de varkenspest in Wallonië, waardoor er een tekort aan kampgronden kwam. Een succes, zo bleek.

Om jongeren een fijn zomerkamp te bezorgen, is er nu ook in tijden van corona een samenwerking gelanceerd tussen de Boerenbond, KLJ en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Via www.soszomerkamp.be kunnen aanbieders van weides of kampgelegenheden in contact komen met zoekende jeugdgroepen.

“We merkten dat één Oudenburgse landbouwer deze zomer een weide ter beschikking stelt aan een kampgroep uit het binnenland”, zegt Jens Bailliere, voorzitter van Jong Vld. “Bij het organiseren van zo’n kamp moeten de veiligheidsmaatregelen uiteraard gerespecteerd worden. We vragen het stadsbestuur dan ook om te bekijken op welke manier Oudenburgse aanbieders van kampgronden ondersteund kunnen worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan logistiek materiaal, zoals tafels en stoelen die normaal gezien zouden gebruikt worden voor de talrijke evenementen deze zomer.”

De oproep valt niet in dovemansoren. “Eerst even meegeven dat alle Oudenburgse jeugdbewegingen een geschikte locatie hebben gevonden voor de organisatie van hun kamp”, zegt jeugdschepen Romina Vanhooren (Open Vld). “Ook de niet-Oudenburgse verenigingen die nu eventueel willen afzakken naar hier willen we ondersteunen. We roepen daarom op dat initiatieven zich bij ons aanmelden, zodat we de gesprekken over extra steun kunnen opstarten.”