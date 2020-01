Wie kroont zich tot kampioen FIFA20? Leuk videospeltornooi op groot scherm in Ipso Facto Timmy Van Assche

19 januari 2020

15u13 2 Oudenburg Op zaterdag 25 januari zijn alle tieners vanaf 13 uur welkom op een nieuwe editie van XL- gaming in Oudenburg. Tijdens het evenement kan iedereen een hele namiddag gamen op groot scherm in Ipso Facto.

Met XL-gaming wil de stad gamende jongeren op een leuke manier samenbrengen. Tijdens XL-gaming worden zowel retro als nieuwe games op het groot scherm van Ipso Facto aangeboden. “Dit jaar wordt er ook voor het eerst een virtual reality-game voorzien”, legt jeugdschepen Romina Vanhooren (Open Vld) uit. “Voor de tieners in onze stad willen we een mooi activiteitenaanbod uitwerken. Zo hebben we onder meer de SWAP-werking die één dag per week in elke schoolvakantie een boeiende activiteit organiseert, zoals schermen of klimmen. Maar ook XL-gaming is een ideale manier om jongeren te verenigen.”

Deelnemen is aan XL-gaming is gratis, behalve voor het FIFA-tornooi dat die dag eveneens georganiseerd wordt. Voor dat potje digitaal voetbal tel je 2 euro neer en moet je de dag zelf inschrijven vóór 13.30 uur. Inschrijven kan ook via 059/56.84.54 of via jeugd@oudenburg.be. Er vallen leuke prijzen te winnen. XL-gaming loopt tot 17 uur.