Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen Mathias Mariën

27 juli 2019

07u36 0 Oudenburg Langs de Zandvoordsestraat in Oudenburg is ingebroken in een bestelwagen.

De eigenaar stelde omstreeks 10 uur vast dat het slot van de achterdeur werd geforceerd. De dieven doorzochten de volledige bestelwagen en gingen aan de haal met diverse stukken gereedschap zoals een pleistermixer, handschijf, boormachine en een vijsmachine. De financiële schade loopt daardoor hoog op. De politie deed de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart. De ruime regio wordt al lange tijd geteisterd door bendes die inbreken in bestelwagens. Een extra slot of veiligheidsmaatregelen is dus aangeraden.