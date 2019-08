Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen in Vanderheydenstraat Siebe De Voogt

11 augustus 2019

13u09 0 Oudenburg In de Vanderheydenstraat in Oudenburg werd vrijdagnamiddag een inbraak vastgesteld in een geparkeerde bestelwagen. De daders gingen aan de haal met werkmateriaal.

De inbraak werd volgens de lokale politie Kouter even voor 16 uur vastgesteld. De inbrekers drongen de laadruimte van de bestelwagen binnen door een gaatje te boren onder het slot van de achterdeur. Ze namen uiteindelijk de vlucht met een boormachine, slijpschijf en vijsmachine. De politie is een onderzoek gestart. Vorig weekend werd in het naburige Ichtegem ingebroken in liefst vier bestelwagens langs de Diksmuidebaan. Of er een link is met die feiten, is niet duidelijk.