Werken gestart voor de bouw van 38 woningen in de Pardoenstraat Timmy Van Assche

22 juni 2020

19u02 0 Oudenburg In de Pardoenstraat zijn de infrastructuurwerken begonnen als voorbereiding op een nieuwe verkaveling met zowel sociale huurwoningen als vrije bebouwing. De site heeft een oppervlakte van maar liefst 1,6 hectare en is goed voor 38 extra woningen in Westkerke.

Deelgemeente Westkerke krijgt er een nieuw woonproject bij. De West-Vlaamse Intercommunale, kortweg WVI, realiseert samen met de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel 38 extra woongelegenheden. “In totaal zal de WVI 23 bouwkavels op de markt brengen waarvan elf voor open bebouwing en twaalf voor halfopen bebouwing die variëren van 330 tot 550 vierkante meter”, algemeen directeur van de WVI zegt Geert Sanders. “Kopers krijgen de vrijheid om met een eigen architect en aannemer te werken. Als alles volgens planning verloopt, hopen we in het voorjaar 2021 te starten met de verkoop van onze woonkavels.” WoonWel-voorzitter Romina Vanhooren vult aan. “Wij zullen op onze beurt vijftien nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Alle woningen worden BEN of bijna-energieneutraal en verbruiken weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. In het voorjaar van 2022 willen we met deze woningen klaar zijn.”

Doorsteek

Er is ook aandacht voor slim regenwaterbeheer. Een eerste stap is dat het aflopend hemelwater van daken en verharde zones zoveel mogelijk wordt opvangen. Er komt echter ook een waterbakken om overtollig water op te vangen, eventuele overstort vloeit af naar een natuurlijke beek. De Pardoenstraat zelf - een weg voor lokaal verkeer dat de Gistelsesteenweg en de Eernegemsestraat verbindt - wordt in twee geknipt. Voetgangers en fietsers zullen via een doorsteek snel aan de Gistelsesteenweg geraken.

10.000 inwoners

“Er zijn heel wat woonprojecten in realisatie in onze stad, maar ook in het verschiet. Zo bereiden WVI en de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel in Westkerke nog een nieuw woonproject langs de Blekerijstraat voor met nog eens 38 woonentiteiten”, aldus burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld). “Zo komen we opnieuw een stapje dichter bij de kaap van 10.000 inwoners in Oudenburg. In januari mochten we 9.497 inwoners optekenen, in de maand juni was dat al 9.616", besluit gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert (Open Vld).

Meer info: www.wvi.be en www.woonwel.be.