Welke inwoner of organisatie van Oudenburg mag zich straks ‘Duurzame Held’ noemen? Stad doet oproep naar kandidaten Timmy Van Assche

06 augustus 2020

13u55 2 Oudenburg De stad gaat op zoek naar zogenaamde ‘Duurzame Helden’. Dat zijn organisaties of individuen die meehelpen aan een betere en eerlijke stad en wereld. Ook de huidige coronacrisis ontspringt hierbij de aandacht niet. Deze actie past in een groter geheel van de Verenigde Naties.

Op 25 september is er de vijfde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Deze agenda bestaat uit zeventien doelstellingen, ook wel gekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s). Die moeten ons op weg zetten naar een meer duurzame wereld tegen 2030.

Campagneweek

“Samen met tientallen andere Vlaamse steden en gemeenten viert Oudenburg deze verjaardag een hele week lang. Van 18 tot 25 september hangen we dan ook de SDG-vlag uit”, zegt schepen van Milieu Gino Dumon (sp.a). “Tijdens deze campagneweek staan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen centraal en zetten we ook onze eigen Duurzame Helden in de kijker. Deze helden kunnen Oudenburgse burgers, scholen, organisaties, verenigingen, diensten, bedrijven of andere groepen zijn die op hun manier bijdragen aan een duurzame samenleving.”

Coronahelden

“Dit jaar willen we ook de helden van de coronacrisis in de kijker plaatsen. De corona-epidemie heeft ons het belang van solidariteit, verbondenheid en duurzaamheid nog meer doen inzien”, vervolgt Dumon. “We willen respect en dankbaarheid brengen voor het engagement en de betrokkenheid van vele mensen tijdens deze crisis.” De stad doet dan ook een oproep naar alle inwoners.

Praktisch

Ken jij een netwerk, organisatie, vereniging, school of persoon die in het dagelijkse leven bezig is met thema’s als armoede, gezondheid, milieu, onderwijs, vrede of gelijkheid? Ken je iemand of een groep die zich inzet om van Oudenburg - en bij uitbreiding de wereld - een aangenamere, positievere, veiligere, gezondere of eerlijkere plek te maken?

Mail dan je kandidaat met korte motivatie naar milieu@oudenburg.be vóór 20 augustus. “Wie weet wordt jouw ‘lokale duurzame held’ door ons in de bloemetjes gezet”, aldus Gino Dumon.