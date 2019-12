Welke handelaar wordt ambassadeur voor Oudenburg? Jij kan stemmen en ‘stoefen’ Timmy Van Assche

22 december 2019

15u24 0 Oudenburg Vanuit Oudenburg zijn er vier handelaars die via de wedstrijd ‘Ik koop lokaal’ kans maken om ambassadeur van Oudenburg te worden. Iedereen kan haar of zijn stem uitbrengen.

De campagne www.ikkooplokaal.be stimuleert mensen om bij lokale ondernemers te winkelen. Om hen een gezicht te geven bij het grote publiek, hebben de handelaren de kans gekregen zich kandidaat te stellen als ambassadeur voor hun stad of gemeente. “Vier Oudenburgse handelaars hebben zich kandidaat gesteld om ambassadeur te worden van Oudenburg”, zegt schepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Het gaat om Groenten en Fruit Lode & Heidi, Coiffure Elégance, Schoenen Pascale en supermarkt Spegelaere. We zijn ervan overtuigd dat deze vier kandidaten enorm veel potentieel hebben en deze ambassadeursrol zeer goed zullen uitvoeren.” Nu is het aan de inwoners om te stemmen voor hun favoriete winkelier, die zij zien als ambassadeur voor Oudenburg. Stemmen doe je online op de website van www.ikkooplokaal.be. nog tot en met 10 januari 2020. Per deelnemende gemeente gaat er één ambassadeur naar de finale van de campagne op 23 januari 2020 in Roeselare. Like de Facebook- of Instagram-pagina van ‘Ik koop lokaal’, plaats er een foto van jouw winkelier of je aankoop, tag jouw winkelier en gebruik de hashtag #ikkooplokaal om zo met de winkelier te ‘stoefen’.

