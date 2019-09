Wees dieven te snel af: laat gratis je fiets labelen Timmy Van Assche

13 september 2019

18u05 4 Oudenburg Het stadsbestuur organiseert in samenwerking met de lokale politie Kouter een gratis fietslabelactie tijdens de wekelijkse markt op woensdag 2 oktober. Iedereen is welkom tussen 14 en 17 uur.

Bij het fiets labelen wordt het rijksregisternummer op de fiets aangebracht met een sticker. Dit schrikt potentiële dieven af en laat toe teruggevonden fietsen opnieuw aan hun eigenaar te bezorgen. Breng dus zeker je identiteitskaart mee. In dezelfde week, op dinsdag 1 oktober en donderdag 3 oktober, zullen in de vier Oudenburgse scholen labelmomenten plaatsvinden. De leerlingen kunnen hun fiets meebrengen naar school en gratis laten labelen.

“Fietsdiefstal komt helaas veel voor. Door je fiets te labelen kan de politie deze veel sneller traceren en terugvinden. Een gelabelde fiets is bovendien minder aantrekkelijk voor dieven”, zegt schepen Gino Dumon (sp.a). “Nieuw is dat we dit ook in alle scholen aanbieden. Kinderen hoeven hun fiets gewoon op het afgesproken moment, dat via de school gecommuniceerd zal worden, meebrengen naar de speelplaats en wij doen de rest.” Tussen 2002 en 2019 werden op Oudenburgs grondgebied 321 fietsen gestolen.