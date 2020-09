Wat goed is, verander je niet: leerlingen Ter Zee mogen verder Abdijhoeve renoveren Timmy Van Assche

27 september 2020

18u13 0 Oudenburg Het stadsbestuur verlengt voor de renovatie van de Abdijhoeve de samenwerking met SBSO Ter Zee, de school voor bijzonder secundair onderwijs. In het voorjaar van 2020 werd al samengewerkt met een klas die instond voor de gevelreiniging en de kwaliteitscheck van de buitengevel.

De renovatie van de Abdijhoeve is één van de grootste projecten van deze legislatuur. Er komt een nieuwe zaal voor onder meer plechtigheden en gemeenteraden en twee horecazaken. Er is echter nog wat werk aan de winkel vooraleer de site opnieuw in gebruik kan worden genomen.

Stiel leren

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar werd alvast beslist om de samenwerking tussen de school Ter Zee en de stad verder te zetten. “Het historische pand springt in het oog en is dan ook de gedroomde locatie voor studenten om er hun stiel te leren. Onder begeleiding van professionele leraars en met de aanwezigheid van aannemer Aquastra worden de gevels gereinigd en schilderklaar gemaakt”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld).

“In het voorjaar van 2020 hebben we heel goed samengewerkt met een klas schilders in opleiding. Met spijt in het hart moesten de leerlingen noodgedwongen hun activiteiten staken door de uitbraak van het coronavirus en de daaropvolgende lockdown”, zegt de burgemeester. “Nu het schooljaar opnieuw opgestart is, namen we meteen contact op met Ter Zee. Vanaf half oktober zal er opnieuw minstens één klas actief zijn op de Abdijhoevesite om de gevels verder af te werken.”

Die werken moeten tegen april volgend jaar klaar zijn. De volledige renovatie zou tegen eind 2021 afgerond kunnen worden.