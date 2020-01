Wagen crasht tegen woning, terwijl moeder en dochter televisie zitten te kijken: “Gevel is zeker 15 centimeter verschoven” Siebe De Voogt

13u20 0 Oudenburg In de Stationsstraat in Oudenburg is zaterdagnamiddag een wagen tegen de gevel van een woning gecrasht. Binnen zaten Jessica Verschooten (31) en haar dochter Jana (8) net televisie te kijken. “Het was een enorme knal”, vertelt het gezin. “Onze gevel is zeker 15 centimeter verschoven.” De bestuurster van de wagen bleef ongedeerd. Ze viel wellicht in slaap.

Het spectaculaire ongeval vond even na 15 uur plaats. Een 39-jarige bestuurster uit Oostende reed met haar Peugeot 205 in de richting van Oostende, toen ze in een flauwe bocht wellicht in slaap viel. Ze raakte van de rijbaan af, reed over het verhoogde voetpad en ramde de gevel van een woning ter hoogte van het salon. De 31-jarige bewoonster zat net op dat moment samen met haar 8-jarige dochter televisie te kijken. “We hoorden buiten een enorme knal”, vertelt Jessica Verschooten. “Ik dacht eerst dat een vrachtwagen zijn lading verloren was. Dat gebeurt hier wel meer. We zijn meteen naar buiten gelopen en zagen echter een wagen dwars over de rijbaan staan.”

Ongedeerd

Andy Verleye (47), de man des huizes, was op het moment van de crash in z’n tuin bezig met het verzorgen van z’n vogels. “Ik had de knal ook gehoord, maar had helemaal niet aan een ongeval gedacht”, vertelt de man. “Pas toen mijn dochtertje kwam aangelopen, wist ik dat het niet oké was. Ik ben meteen naar de straat gestapt en zag de ravage. Ik wist dat mijn vrouw en dochter in orde waren, dus mijn eerste bekommernis was de bestuurster van die wagen. De vrouw reageerde bijzonder verward en was wellicht in shock. Ze was gelukkig niet gewond. Dat was voor ons het belangrijkste. Ook haar hond, die mee in de wagen zat, was ongedeerd.”

Weggekatapulteerd

De schade aan de gevel van Andy en z’n gezin is groot. De wagen boorde zich gelukkig niet door de muur van hun woonkamer. “Anders was het wellicht fataal geweest voor mijn vrouw en dochter", beseft Andy. “De bestuurster raakte onze muur net naast de voordeur en werd gelukkig weggekatapulteerd naar de rijbaan. Ik hoop dat de verzekeringen zo snel mogelijk hun vaststellingen komen doen. Onze gevel is door de impact 15 centimeter verschoven. De klap moet dus enorm geweest zijn. De muur is voorlopig gestut, maar ik wil de schade zo snel mogelijk herstellen. Er komt wat kou binnen door de barsten en dat is verre van ideaal in de winter.”

In de bocht aan de woning van Andy gebeuren wel meer ongevallen. Het is echter de eerste keer dat zijn gezin slachtoffer wordt. “Bij de buren zijn ze al eens binnengereden, maar voor ons was dit inderdaad een primeur”, glimlacht hij. “Het mag meteen ook de laatste keer zijn. Gelukkig bleef het enkel bij materiële schade. Onze gevel kan hersteld worden. Die bestuurster kon evengoed dood geweest zijn.”