Vrouwen aan de macht tijdens nieuwe editie van het Romeins weekend

28 mei 2019

19u52 0 Oudenburg Het bekende Romeins weekend is intussen aan een elfde editie toe. Dit keer staat ‘girl power’ centraal als thema.

Naar jaarlijkse traditie wordt Oudenburg tijdens het Pinksterweekend van zondag 9 en maandag 10 juni overspoeld door Romeinen. Meerdere authentieke re-enactmentgroepen strijken neer in het Abtspark en brengen de stad terug naar het rijkelijk verleden. “Workshops, gladiatorengevechten, uiteenzettingen, spektakels, gidsbeurten zorgen voor een spannende tweedaagse”, zegt cultuurschepen Stijn Jonckheere (N-VA). “Voor het eerst werken we ook met een thema: girl power. De bezoekers worden letterlijk ondergedompeld in de leefwereld van Romeinse meisjes en vrouwen.”

Zowel meisjes als jongens kunnen zich laten transformeren tot een Gallo-Romeinse vrouw of Romeinse matrona. Na het verkleedmoment en het bezoek bij de kapster, is er de workshop Romeinse beauty waar ze verzorgingsproducten zoals badzout, verzorgende crème en tandpasta kunnen maken en de workshop juwelen. Eenmaal volledig uitgedost, laten ze zich fotograferen in de photobooth en is er een verzorgde slotparade.

Het kampement op het Abtspark is op zondag en maandag gratis en doorlopend te bezoeken. De meeste activiteiten zijn gratis, workshops en gidsbeurten zijn te betalen. Hiervoor schrijf je best ook op voorhand in. Dit kan via 059/56.84.00 of ram@oudenburg.be of via een bezoek aan de balie van het museum. Het volledige programma vind je op de website www.ram-oudenburg.be.