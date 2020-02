Vrijwilligers gezocht voor praattafels om Nederlands bij nieuwkomers verder aan te scherpen Timmy Van Assche

06 februari 2020

17u09 0 Oudenburg Oudenburg lanceert een oproep om haar vrijwilligersteam uit te breiden voor het project van zogenaamde praattafels. Dat zijn collectieve oefenmomenten Nederlands voor nieuwkomers, op initiatief van het OCMW en met steun van het Agentschap Integratie en Inburgering.

De praattafels zijn gegroeid uit de individuele ondersteuning die aan huis geboden wordt voor nieuwkomers die het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn. “Naast een toenemende vraag naar begeleiding willen we met dit initiatief bovendien de dialoog tussen de Oudenburgenaars en nieuwkomers gaan stimuleren”, legt schepen Romina Vanhooren (Open Vld) uit. “Sinds februari 2019 kunnen anderstaligen elke maandagavond in een ontspannen sfeer hun Nederlands oefenen. De toeleiding gebeurt door het OCMW, twee vrijwilligers begeleiden een tiental anderstaligen.” Via rollenspel en associaties worden praktische en dagdagelijkse items geoefend.

“Om ons vrijwilligersteam te versterken zijn wij op zoek naar enthousiaste en sociaalvoelende personen die graag praten, maar ook goed kunnen luisteren”, gaat Vanhooren door. “Wie open staat voor andere culturen en samen anderstalige nieuwkomers op weg wil helpen om het Nederlands onder de knie te krijgen, is meer dan welkom.” Alle info: 059/340.220 of sarah.vanmullem@ocmw-oudenburg.be.