Vrijwilligers gezocht voor nieuw dienstencentrum Biezenbilk, dinsdagmiddag infosessie voor alle geïnteresseerden Timmy Van Assche

17 juni 2019

17u31 0 Oudenburg Dinsdag wordt tussen 14 en 18 uur een informatiesessie georganiseerd voor wie interesse heeft om vrijwilliger te worden bij het nieuwe lokaal dienstencentrum in de Ettelgemsestraat.

Er wordt onder meer een rondleiding gegeven en iedereen kan ontdekken wat de taken van vrijwilligers precies inhouden. Wie er niet kan bijzijn tijdens het infomoment, kan altijd contact opnemen via Brigitte.Verburgh@ocmw-oudenburg.be. Biezenbilk wordt onder meer een ontmoetingsplaats en biedt ruimte voor recreatie, ontspanning en netwerken. “Het hoofddoel is mensen uit het isolement halen en massaal te verenigen”, verduidelijkt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). Op zaterdag 7 september is er een opendeurweekend voor verenigingen en inwoners. “Zo kan iedereen kennismaken met de lokalen, werking en huurmogelijkheden.” Onder meer dagcentrum Noah en voedselbedeling Kerit zullen er actief zijn.