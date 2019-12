Vrachtwagen geladen met personenwagens zakt weg in berm Bart Boterman

18 december 2019

10u56 0 Oudenburg In de Pompestraat in Oudenburg is dinsdag rond 13.40 uur een vrachtwagen met oplegger in de zachte berm gezakt. Op de oplegger stonden een achttal personenwagens.

Volgens de politie Kouter reed de 50-jarige chauffeur uit Litouwen in de richting van de Goesmansweg toen het rechterwiel van de oplegger plots naast de rijbaan in de zachte berm zakte. De oplegger kwam vast te zitten en belandde gedeeltelijk in de gracht. Daardoor was er geen doorgaand verkeer meer mogelijk in de Pompestraat en werden de kruispunten met de Spikkelboorstraat alsook de Goesmansweg afgezet. Uiteindelijk is de vrachtwagen met personenwagens uit de gracht getakeld. De schade bleef beperkt.