Voorzitter KWS Oudenburg legt alle jeugdvoetbal stil na positieve test trainer: “Zet provinciaal voetbal stop tot Nieuwjaar” Timmy Van Assche

13 oktober 2020

09u41 0 Oudenburg Joris Depoorter, voorzitter van voetbalclub Koninklijke White Star Oudenburg uit derde provinciale, komt met een niet mis te verstane oproep. “Al van vóór de competitiestart riep ik op om het nieuwe voetbalseizoen pas in januari te laten starten. Covid is een gruwelijk beest dat we maar niet onder controle krijgen”, haalt Depoorter aan. “En ik weet waarover ik spreek.”

Een speler van de eerste ploeg KWSO testte positief op het coronavirus. Omdat de man ook jeugdtrainer is, zijn ook alle jeugdtrainingen deze week afgelast. Ook de andere ploegmaats van de speler moeten getest worden op corona, maar omdat de resultaten niet tijdig binnen zijn, wordt de geplande inhaalmatch tegen SK Torhout van woensdag ook afgelast.

Ik weet heus waarover ik spreek: ik ben verpleegkundige, actief als ambulancier en heb ook een uitvaartonderneming. Covid is een beest Voorzitter Joris Depoorter

Clubvoorzitter Joris Depoorter bevestigt het voorval, maar houdt een vurig pleidooi om de provinciale voetbalcompetities ‘on hold’ te zetten. “Nog voor de competitie van start ging (midden september, red.) riep ik op om het seizoen pas in januari van start te laten gaan. Dat idee kreeg bij verschillende andere clubs bijval, maar niet bij de overkoepelende bond. Nee, de competitie moést per se van start gaan. Onverantwoord. Virolgen en andere experts waarschuwden al dat de tweede coronagolf veel erger ging zijn dan de eerste golf. In september zit je met de nasleep van terugkerende vakantiegangers, heropenende scholen en de heropstart van allerlei sportclubs. (zucht) Blijkbaar zijn er enkele voetbalbobo’s die het beter weten. Wij hebben ons steeds aan alle afspraken en maatregelen gehouden. Maar al snel werd duidelijk dat het moeilijk werkbaar is. Veertien dagen na de heropstart, liet ik de douches alweer sluiten.”

“Ik weet heus waarover ik spreek. Ik ben verpleegkundige en professioneel actief in het ziekenvervoer, als ambulancier. Daarnaast heb ik ook een uitvaartonderneming. Ik moet er geen tekening bij maken om uit te leggen wat voor toestanden wij dezer dagen meemaken. Horror. Overleden mensen moeten we in speciale pakken met bril en handschoenen ophalen en naar het funerarium brengen, en vervolgens onze pakken wegwerpen en nieuwe aandoen. Covid is een gruwelijk beest dat we maar niet onder controle krijgen. En daarmee vergeleken, stelt voetbal maar weinig voor.”

“Daarom dat ik oproep om het provinciaal voetbal stopt te zetten tot en met nieuwjaar. Zo is het meteen voor iedereen duidelijk. De vier weken pauze waar nu sprake van is, is veel te weinig. Door de competitiestop te verlengen, kan iedereen de trainingsschema’s beter inplannen. Nu krijg je eigenlijk een soort competitievervalsing: de ene ploeg kan wel spelen, de andere niet en ziet z'n match uitgesteld worden. Vanuit de voetbalbond mag er ook meer overleg komen. Ze hebben ons niet eens geraadpleegd of vragen ons niet om eens (digitaal) te vergaderen. Nochtans zijn wij een belangrijke inkomstenbron voor de bond. Tegelijk blijven de facturen maar op ons afkomen. Sommige clubs zie ik in de problemen komen.”