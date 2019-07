Voorraden van de ouderraad gestolen in VBS De Tandem Bart Boterman

16 juli 2019

16u27 0 Oudenburg In Vrije Basisschool De Tandem in de Brugsesteenweg in Roksem is vorige week ingebroken in een lokaaltje. Er werden heel wat voorraden van de ouderraad gestolen, namelijk bakken bier, bakken cola, flessen cava en handdoeken.

Schoolpersoneel stelde de verdwijning in de loop van vorige week vast maar toen was nog niet duidelijk dat het om een inbraak ging. In het lokaaltje op de speelplaats stonden twee karren met de voorraden van de ouderraad, maar zowel de inhoud verdwenen alsook de hangsloten van de karren bleken spoorloos. De verantwoordelijken van de ouderraad kwamen dinsdagmorgen kijken en belden de politie. Ook het slot van de toegangsdeur bleek stukgemaakt. De politie is een onderzoek gestart.