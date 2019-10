Voormalige café Sint-Pietershof maakt plaats voor nieuwbouwproject Timmy Van Assche

16 oktober 2019

12u01 0 Oudenburg Er loopt een openbaar onderzoek voor de sloop van het voormalige café Sint-Pietershof en vervolgens het bouwen van een meergezinswoning. Als alles volgens plan verloopt, kan het nieuwe gebouw er eind 2020 staan.

Concreet zijn er plannen om op de hoek van de Zandvoordsestraat met de Sint-Pietersstraat een relatief klein appartementsgebouw neer te poten. Daarvoor moet het pand natuurlijk eerst gesloopt worden. Op de hoek was jarenlang het bekende café Sint-Pietershof gevestigd. Maar op vandaag is het gebouw in verval geraakt. “We willen hier vier appartementen met elk twee slaapkamers bouwen”, zegt bouwheer Hendrik Ameel. “Elk appartement krijgt ook een parkeerplaats. Ten opzichte van de achterkavelgrens, waar de Stedebeek loopt, zullen we bouwen op een afstand van vijf meter. Het is ook aan de achterkant dat de parkeerplaatsen komen, bereikbaar via de Sint-Pietersstraat. Als alles zoals gepland loopt, verkrijgen we dit jaar nog de nodige vergunningen en kunnen we begin volgend jaar met de sloop en bouw beginnen.” Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 6 november.