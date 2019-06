Voorlopig laatste editie van dancefestival Elixir: “Er nog één keer ferme lap op geven” Timmy Van Assche

26 juni 2019

18u17 0 Oudenburg Nog één maand te gaan en dan is er in de Oudenburgse Zeeweg opnieuw dancefestival Elixir Open-Air. Het wordt, voorlopig althans, de laatste editie. De grond waar het festival wordt gehouden, is namelijk verkocht. Feestvierders kunnen zich echter wel verlekkeren op een swingende affiche.

Elixir is toe aan haar zesde editie. Wat kleinschalig begon als een gezellige barbecue met pompende muziek, groeide uit tot een dansbaar pareltje in de regio. Van heinde en verre zakten liefhebbers van de betere dance af naar het knappe festivalterrein in de de Zeeweg 13 in Oudenburg. “Maar de grond is nu verkocht en het wordt voorlopig dus onze laatste editie”, vertelt medeorganisator Bryan Masson. “De verkoop van de grond komt echter niet als een verrassing, want familie van één van de organisatoren was er eigenaar van. Een nieuw en vooral mooi festivalterrein vinden is geen evidentie, al zullen we wel op zoek gaan. Hoe dan ook focussen we ons nu op onze uitgave van zaterdag 27 en zondag 28 juli.” Een combikaart kost 45 euro, voor de zaterdag tel je 34 euro neer en voor de zondag 25 euro.

Ibiza-dj’s

Het belooft alvast een spetterende editie te worden. Op de affiche pronken Stefano Noferini, Hector Couto, Matt Sassari, Ramon Tapia, Stacey Pullen, Djeffa, Niels Feijen, Sharp, Shéhérazade, Steve Chillem en You-K, dj’s die bijvoorbeeld ook in Ibiza actief zijn. Bovendien kan Elixir ook buigen op haar prachtige decor en vormgeving. “Vroeger hadden we altijd ietsje meer aandacht voor de zaterdag, maar nu worden zowel de zaterdag als zondag evenwaardig beschouwd. We gaan er inderdaad nog een ferme lap op geven. We zijn al die tijd terug kleinschalig begonnen, maar trokken elk jaar ons budget op. We verwachten ongeveer 1.600 feestvierders, zowat het maximum dat het festivalterrein aankan.” Tickets zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van Elixir Open-Air. Als opwarmertje voor het festival organiseert Elixir op zondagavond 7 juli een gratis feest in strandbar Bondi Beach in Oostende, ter hoogt van de Hertstraat.