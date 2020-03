Vooralsnog geen trajectcontrole in N346 Gistelsesteenweg: “Prioriteiten liggen op andere wegen”, zegt burgemeester van Oudenburg Timmy Van Assche

13 maart 2020

18u14 16 Oudenburg Burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) van Oudenburg heeft negatief advies gegeven om trajectcontrole uit te voeren in de Gistelsesteenweg. Die gewestweg verbindt Oostende met Gistel en loopt ook over het grondgebied van Oudenburg. “Ik heb wel een lijst overgemaakt aan het bevoegde Agentschap Wegen en Verkeer met daarop prioritaire punten", verduidelijkt de burgemeester.

Het onderwerp kwam ter sprake na een tussenkomst van oppositieraadslid Peter Velle (CD&V), die polste naar de invoering van trajectcontrole in de Stationsstraat. Begin januari vond daar een zwaar ongeval plaats. “Na het ongeval heb ik het Agentschap Wegen en Verkeer gecontacteerd met de vraag om trajectcontrole te voorzien langs het gehele traject van de Stationsstraat. Ik kreeg de melding dat ze dit in het groter geheel ging bekijken en het opgenomen zal worden in de bovenlokale studiefase", legt Dumarey uit. “Onlangs werd ik gecontacteerd om al dan niet mijn goedkeuring te geven om een ANPR-trajectcontrole te installeren langs het Gistels Kassietje, de N346 Gistelsesteenweg van Oostende naar Oudenburg. Daar heb ik negatief advies over gegeven. Waarom? Het betreft hier een baan met, naargelang het drukke verkeer, procentueel erg weinig ongevallen. Het is ook een lang en onbewoond traject. We zijn er dan ook van overtuigd dat de Vlaamse middelen voor trajectcontroles beter en efficiënter kunnen aangewend worden, in de allereerste plaats om de verschillende stads- en dorpskernen te beschermen.”

Andere prioriteiten

Samen met het negatief advies overhandigde Anthony Dumarey wel een lijst met alternatieven aan AWV. “En die lijst is opgesteld in de volgorde van prioriteit en ze beantwoorden aan alle voorwaarden om trajectcontrole in te voeren.” Op de eerste plaats staat dus de N358 Stationsstraat van de op-en afrit A10 tot het kruispunt met de Geneverpiete, gevolgd door de N367 Gistelsesteenweg (in Westkerke, niet te verwarren met de N346, red.) van het kruispunt met de Noordstraat tot aan het kruispunt met de Slachthuisstraat. Verder staan ook de N358 Vaartstraat van de Zandvoordebrug tot het kruispunt met de Stationsstraat met de Geneverpiete en de N368 Westkerksestraat van het kruispunt met de Goedeboterstraat tot het kruispunt met de Oude Gistelseweg op de lijst. Tot slot stipt Dumarey ook de N358 Stationsstraat van het Plassendale-complex tot de op-en afrit A10 aan. “Op vandaag worden deze suggesties door AWV onderzocht. Als ze beslissen hier middelen voor vrij te maken, zal de stad een tevreden partner zijn die zonder twijfel een positief advies zal afleveren.”

Oostende en Gistel

Ook al is Gistel niet rechtstreeks betrokken in het dossier van trajectcontrole, toch wil ook daar burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) liever op andere plaatsen trajectcontrole zien. “Ik volg de redenering van collega Dumarey over de N346. Als we trajectcontrole mogen suggereren, dan zou dat beter gebruikt worden in de Zevekotestraat. Daar ligt de snelheid soms heel hoog nabij de dorpskern van onze deelgemeente.” Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) van Oostende besluit. “We hebben ons niet verzet tegen trajectcontrole, maar ik volg de redenering van mijn collega uit Oudenburg en toon me solidair. Ik ben een bruggenbouwer, hé”, knipoogt hij.