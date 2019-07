Voedselverdeling voor inwoners in nood Kerit neemt intrek in lokaal dienstencentrum Timmy Van Assche

11 juli 2019

00u52 2 Oudenburg De organisatie Kerit, dat voedselpakketten verdeelt voor Oudenburgnaars die het moeilijk hebben, is voortaan actief in het nieuwe lokaal dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemsestraat.

Voluit heet de vereniging Sint-Vincentius De Lage Drempel - Kerit. Zo’n dertig jaar geleden werd begonnen met het uitdelen van voedselpakketten aan inwoners in nood; eerst vanuit Jos’ garage, daarna vanuit het parochiaal centrum en nu dus vanuit het nieuwe dienstencentrum. Concreet staat het initiatief in voor de inzameling, opslag en verdeling van voedingswaren voor wie het moeilijk heeft. Kerit kan beroepen op de hulp van vrijwilligers en sponsors. “Elke dinsdagavond komen hier toch dertig Oudenburgse gezinnen aankloppen", vertelt Jos. “We luisteren naar hun noden en trachten te helpen waar mogelijk. Omdat (lokale) handelaars hun overschotten aan ons schenken, gaan we tegelijk voedselverspilling tegen.” De werking van Kerit vanuit Biezenbilk sluit aan binnen de taken van het dienstencentrum en OCMW.

Familiehulp

Ook Familiehulp NOAH neemt in hetzelfde gebouw haar intrek. “We organiseren talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, op uitstap gaan, gezelschapsspelletjes of knutselen”, vertelt Hilde Vanderbeke, regiodirecteur bij Familiehulp. “Onze verzorgenden staan ook altijd klaar met kleine persoonsverzorgende taken. Cliënten kunnen een douche nemen, hun haar en nagels laten verzorgen of zich laten masseren. Op die manier wil NOAH een plaats zijn waar iedereen zich thuis voelt. Niet voor niks staat NOAH voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid.”

