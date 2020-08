Voedselbedeling Kerit zoekt extra vrijwilligers Timmy Van Assche

21 augustus 2020

11u12 0 Oudenburg ‘De Lage Drempel- De Kerit’ - zo heet het initiatief voluit - bedeelt voedselpakketten aan Oudenburgenaars die het financieel moeilijk hebben. Nu is ze de zoektocht gestart naar extra vrijwillige krachten om de handen uit de mouwen te steken.

In samenwerking met de sociale dienst van het OCMW staat de groep in voor de inzameling, opslag en verdeling van voedingswaren die zij ontvangen van de voedselbank en (lokale) handelaars. Vorig jaar nam ze haar intrek in lokaal dienstencentrum Biezenbilk en kreeg ze een Europese onderscheiding.

Wekelijks wordt aan een veertigtal gezinnen een gevarieerd en gezond voedselpakket meegegeven. “Dit is bijna een verdubbeling met enkele maanden geleden. Meer afnemers betekent dus ook meer uit te delen voedingswaren”, zegt schepen Romina Vanhooren (Open Vld). Om de huidige vrijwilligerswerking van de Kerit te versterken zijn wij op zoek naar helpende handen.

Afhankelijk van interesses en beschikbaarheid kunnen vrijwilligers op verschillende manieren bijdragen, zoals helpen bij de voedselbedeling, het ophalen van goederen bij (lokale) handelaars of stockeren van producten. Wie zich wil aanmelden of meer info wil verkrijgen, kan contact opnemen met voorzitter Jos Desmeth via 0497/59.57.69.