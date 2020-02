Voedselbedeling De Kerit niet één, maar twee keer in de kijker gezet Timmy Van Assche

29 februari 2020

14u49 0 Oudenburg Februari was een mooie maand voor De Lage Drempel Kerit. Zo kreeg de werking niet alleen een prima score door van het Europese FEAD, maar werd medewerker Ingrid Van Eenooghe door de stad uitgeroepen tot vrijwilliger van de maand.

Kerit biedt hulp biedt aan kansarmen en inwoners in nood via ontmoetingen, begeleiding en vooral voedselbedeling. Vorig jaar nam de werking haar intrek in het nieuwe dienstencentrum Biezenbilk in de Ettelgemsestraat. Elke dinsdag weten zo’n dertig inwoners de weg te vinden naar Kerit. Onlangs bracht de inspectie van het FEAD, zeg maar het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen, een bezoek aan Oudenburg. Daarbij kreeg Kerit een grote onderscheiding over de gehele lijn, samen met het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Volgens Kerit-voorzitter Jos Desmeth voldoen zowel de administratie, veiligheid en hygiëne aan de beste normen. Ook de federale voedselinspectie laat zich erg positief over Kerit uit.

En daar stopt het goede nieuws voor de werking niet. Ingrid Van Eenooghe werd door de stad gehuldigd als ‘vrijwilliger van de maand’. “Ze zet zich al jaar en dag in voor onze stad en Kerit, en dat allemaal belangeloos. Ingrid is het toonbeeld van hoe een vrijwilliger zou moeten zijn”, haalt burgemeester Anthony Dumarey (Open Vld) aan. Ingrid staat bij Kerit in voor de bedeling van producten, maar ook van het laden en lossen.