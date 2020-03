Vijf auto’s beschadigd door ongeval in Weststraat Bart Boterman

13 maart 2020

16u44 0 Oudenburg In de Weststraat in Oudenburg is donderdag rond 16.45 uur een ongeval gebeurd met vijf beschadigd wagens tot gevolg. Niemand raakte gewond.

Ter hoogte van de Hoogwegel maakte een bestuurder (82) uit Oudenburg een draaimanoeuvre maar hij was verrast door een fietser die hij niet zag aankomen. “Hij schrok, week uit en kwam in aanrijding met een andere wagen, bestuurd door een 32-jarige Oudenburgse. Door de impact werd die laatste weggeslingerd tegen twee geparkeerde wagens. De wagen van de 82-jarige bestuurder werd rechts over de baan geslingerd tegen de wagen van een 30-jarige bestuurder uit Ichtegem, die op dat moment stilstond ter hoogte van de uitrit van de supermarkt”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter. Het incident zorgde voor enige verkeershinder. Een ziekenwagen hoefde niet ter plaatse te komen. De brandweer stond in voor de opkuis van de baan.