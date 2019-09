VIDEO. Originele advertentie vastgoedbedrijf zet Oudenburgenaren in de kijker Mathias Mariën

06 september 2019

13u38 0 Oudenburg Mocht er een prijs bestaan voor de origineelste vastgoedadvertentie uit de streek, dan was de winnaar bekend. Bouwconcept Freddy Versluys uit Oudenburg zet met een grappige video niet alleen zijn nieuwbouwproject, maar ook Oudenburg en haar bewoners in de kijker. Het is reclamebureau Hannibal uit Roeselare dat met het idee op de proppen kwam.

Wie in de regio Oudenburg woont, heeft het misschien al zien passeren op Facebook. Er circuleert sinds kort een ludiek filmpje waarin niet alleen bewoners, maar ook lokale ondernemers hun gemeente in het zonnetje plaatsen. De stijl van de interviewer die door de gemeente trekt, doet meteen denken aan Lucien van achter ‘t nieuws, het typetje dat destijds een cultstatus wist te verwerven op lokale tv-zenders Focus en WTV. Zo kloppen ze aan bij Frituur Viviane, passeert chef Frederik Vandenbussche van La Maison Du Terroir de revue en komt natuurreservaat De Hoge Dijken aan bod. Nadat verschillende inwoners vertellen waarom ze zo graag in Oudenburg wonen wordt op het einde duidelijk dat het filmpje leidt tot een uitnodiging voor het opendeurweekend van nieuwbouwproject De Gaffel op de Brugsesteenweg in Roksem. Bouwconcept Freddy Versluys uit Oudenburg kreeg het idee via reclamebureau Hannibal uit Roeselare, die het filmpje uitwerkte. Het doel was ‘iets anders’ te doen, mét succes.