VIDEO. "En dan zitten we hier in... quaranteine": Oudenburgse band 'De Constateurs' covert tophit met knipoog naar coronatijden

22 april 2020

17u47 0 Oudenburg Dat er in Oudenburg heel wat leeft op muzikaal gebied, Dat er in Oudenburg heel wat leeft op muzikaal gebied, schreven we onlangs nog . Maar nu mag daar nog een leuk extraatje aan toegevoegd worden. De lokale (cover)band De Constateurs lanceert een leuke cover van de grote hit ‘Zoutelande’.

Nu we toch niet naar het Nederlandse kustdorpje mogen afreizen, is het aangewezen om dichter bij huis wat ontspanning te zoeken. En daar zorgen De Constateurs voor. Dries Vandenbussche, Jozefien en Hannes Demuynck, Dominiek Meyns, Jens De Vos en Peter Velle spelen de muziek opnieuw, maar herschreven ook de liedjestekst. “Het originele nummer zit sowieso in ons repertoire, dus leek het ons leuk om er gezien de omstandigheden een draai aan te geven", laten ze optekenen. Het resultaat is het nummer ‘Quaranteine’ - met opzettelijke tikfout - en leuk clipje. Daarin zien we de muzikanten elk op zich het lied inspelen via een videocall.

