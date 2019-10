Verkeersvrij pleintje in Westkerke wordt wellicht naar Marguerite Deschuytter genoemd Timmy Van Assche

11 oktober 2019

14u19 2 Oudenburg Behoudens een verrassing wordt het nieuwe verkeersvrije pleintje in Westkerke, tussen de Sithiusstraat en Slachthuisstraat, vernoemd naar Marguerite Deschuytter. Dat wist schepen Stijn Jonckheere (N-VA) te zeggen op de jongste gemeenteraad.

“Via de pers en sociale media werden bewoners opgeroepen om de naam van een verdienstelijke vrouw voor te stellen. Uiteindelijk kregen we twaalf namen binnen om aan het nieuwe plein te geven”, zegt de schepen. “De dienst Cultuur koos er daar drie uit. Naast die van ‘Margrietje’ Deschuytter waren dat ook Maria Vanden Berghe en Rosalia Kyndt. De meeste inzendingen schoven de naam van Margriet als kandidaat naar voren en daar gaat onze voorkeur dan ook naar uit. Vooraleer we de naam definitief voorstellen aan de gemeenteraad, zal de cultuurraad zich over het voorstel buigen en volgt er een openbaar onderzoek.”

Haar hulpvaardig karakter maakte van haar een graag geziene dame. Zo gaf ze bijvoorbeeld onderdak aan eenzame mensen of daklozen Schepen Stijn Jonckheere

Deschuytter was een icoon in deelgemeente Westkerke. Ze had haar eigen naaiatelier en maakte bijvoorbeeld kleren voor wie het niet breed had. De meeste mensen kennen haar als garagehouder en uitbaatster van volkscafé Audomarus in de dorpskern. “Ook haar hulpvaardig karakter maakte van haar een graag geziene dame. Zo gaf ze bijvoorbeeld onderdak aan eenzame mensen of daklozen”, zegt Jonckheere nog. Margrietje overleed in september 2017 net voor haar 87ste verjaardag.

De namen van Maria Vanden Berghe en Rosalia Kyndt zouden worden voorbehouden voor toekomstige nieuwe wegen, pleinen en paden in Westkerke.